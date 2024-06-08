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Ишимские хирурги смогли сохранить пациенту ногу после травмы

Общество, 09:59 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

68-летний житель Аромашевского района опахивал края огорода мотоблоком и по ошибке включил заднюю скорость. С многочисленными повреждениями голени и голеностопного сустава его доставили машиной скорой помощи в областную больницу №4.

Как рассказал заведующий травматологическим отделением Областной больницы №4 Ишима Парвинжон Азимов, в таких тяжелых и экстренных случаях единственным способом спасения ноги и восстановления опороспособности конечности является использование аппарата внешней фиксации Илизарова. Такой метод был использован и в этом случае.

Пациент почти две недели получал лечение в травматологическом отделении, сейчас выписан домой. Если процесс восстановления пройдет благополучно, то через три месяца аппарат снимут, мужчина сможет передвигаться без проблем, сообщает пресс-служба ОБ №4.

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