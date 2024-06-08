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От тюменской молодежи ждут заявок на образовательный форум "Бирюса"

Общество, 12:22 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация на всероссийские смены форума "Бирюса" для молодых специалистов и студентов сферы ЗОЖ, представителей спортивных сообществ стартовала на сайте "Молодежь России" и продолжится до 20 июня.

Тюменцы могут зарегистрироваться на одну из двух смен:"Спорт и здоровый образ жизни" с 12 по 17 августа. Участники от 14 до 35 лет обсудят развитие круглогодичного молодежного образовательного центра, разработают способы и методы продвижения ЗОЖ, продумают механику повышения проектной грамотности среди спортсменов и представителей уличной культуры. Также рассмотрят развитие сети физкультурно-оздоровительных организаций и спортивных сообществ в России. — "Твой ход" с 20 по 25 августа — смена для участников от 18 до 35 лет — активных студентов, пишет "КП-Тюмень".

Участники форума смогут представить экспертам проекты и получить грантовую поддержку до 1 млн рублей.

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