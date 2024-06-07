В тюменской семье родилась третья двойня

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

В тюменской семье Екатерины и Алексея Шишкановых родилась третья двойня. Многодетных родителей в своем Telegram-канале поздравил губернатор Александр Моор.

Первая двойня не была неожиданностью, ведь в истории семьи Екатерины уже случалось такое. Но никто не ждал, что спустя 13 лет у Шишкановых появится двойня. Прошло чуть больше года, и родителям сообщают: судьба опять дарит вам "двойной" подарок.

История действительно уникальная. Третья двойня подряд – такого на памяти врачей Тюменского перинатального центра, которые вели беременность многодетной мамы, еще не было. Двойня – всегда риски, но все прошло хорошо. Екатерина с малышками уже выписалась.

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

“Теперь в семье Шишкановых семь детей: шесть девочек и один мальчик. Супругов никогда не пугала большая семья. Говорят, что сейчас есть все условия, чтобы воспитать деток, в том числе поддержка государства. С 2019 года в России работает национальный проект "Демография" – это и материнский капитал, и содействие занятости населения, в том числе женщинам с детьми дошкольного возраста, и забота о старшем поколении. Желаю здоровья маме и малышкам Таисии и Марии. Пусть растут крепкими и здоровыми девчонками”, – написал Александр Моор.