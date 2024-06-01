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В Тюменской области подвели итоги конкурса "Семья года"

Общество, 19:10 10 июня 2024

Регионального центра "Семья | Фото: Регионального центра "Семья

74 семьи стали участками регионального этапа всероссийского конкурса "Семья года". Победителей определили в пяти номинациях.

В номинации "Многодетная семья" победили Егор и Мария Феденко из Армизонского района.

Лучшей "Молодой семьёй" стали Роман и Виктория Гвоздковы из Тюмени.

Лучшая "Сельская семья" — Денис и Альбина Пузиковы из Сладковского района.

В номинации "Семья – хранитель традиций" победили Илья и Эльмира Зубаревы из Ялуторовского района.

Звание "Золотая семья" заслужили Иван Ильич и Валентина Эристовна Рубан из Ишимского района.

Всероссийский конкурс "Семья года" в этом году проходит уже в девятый раз.

Жители Тюменской области принимают в нём участие с момента основания и ежегодно входят в число лучших на федеральном уровне.

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