Сибирскую экологическую тропу откроют для тюменцев 14 июня

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Сибирскую экологическую тропу откроют для жителей региона на 12 км Салаирского тракта 14 июня. Это специально оборудованный маршрут протяженностью 1,5 км, проходящий через несколько тематических станций, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

На каждой станции посетители узнают много любопытных фактов о растительном и животном мире региона, поучаствуют в различных активностях и увидят уникальные арт-объекты, изготовленные из природных материалов студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. После официального запуска проекта прогуляться по экотропе, приятно и с пользой провести время смогут все желающие.