Жители Тобольска будут переправляться через Иртыш на новых паромах
Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал планы администрации Тобольска по покупке новых паромов. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, средства уже выделены, осуществляется закупка.
В 2027 году жители Левобережья будут иметь возможность переправляться через Иртыш также бесплатно, но в более комфортных и безопасных условиях.
Суда будут больше, на 12-16 машин, с возможностью подходить к необорудованному берегу. Каждое оснащено отдельным закрытым помещением для размещения пассажиров: 30 сидячих мест, а также кондиционером и обогревом в зимнее время и возможностью зарядки телефонов.
"Сроки определены с учетом всех стадий проектирования и производства работ. Спасибо Александру Викторовичу Моору за решение, значительно повышающее качество жизни отдаленной территории", - отметил Максим Афанасьев.