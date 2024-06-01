Жители Тобольска будут переправляться через Иртыш на новых паромах

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал планы администрации Тобольска по покупке новых паромов. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, средства уже выделены, осуществляется закупка.

В 2027 году жители Левобережья будут иметь возможность переправляться через Иртыш также бесплатно, но в более комфортных и безопасных условиях.

Суда будут больше, на 12-16 машин, с возможностью подходить к необорудованному берегу. Каждое оснащено отдельным закрытым помещением для размещения пассажиров: 30 сидячих мест, а также кондиционером и обогревом в зимнее время и возможностью зарядки телефонов.

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

"Сроки определены с учетом всех стадий проектирования и производства работ. Спасибо Александру Викторовичу Моору за решение, значительно повышающее качество жизни отдаленной территории", - отметил Максим Афанасьев.