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Жители Тобольска будут переправляться через Иртыш на новых паромах

Общество, 14:37 18 июня 2024

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал планы администрации Тобольска по покупке новых паромов. Как рассказал глава города Максим Афанасьев, средства уже выделены, осуществляется закупка.

В 2027 году жители Левобережья будут иметь возможность переправляться через Иртыш также бесплатно, но в более комфортных и безопасных условиях.

Суда будут больше, на 12-16 машин, с возможностью подходить к необорудованному берегу. Каждое оснащено отдельным закрытым помещением для размещения пассажиров: 30 сидячих мест, а также кондиционером и обогревом в зимнее время и возможностью зарядки телефонов.

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

"Сроки определены с учетом всех стадий проектирования и производства работ. Спасибо Александру Викторовичу Моору за решение, значительно повышающее качество жизни отдаленной территории", - отметил Максим Афанасьев.

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# Иртыш , Максим Афанасьев , паром , Тобольск

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