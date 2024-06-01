В Тюмени аренда однокомнатной квартиры с начала года подорожала в среднем на 5%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арендовать однокомнатную квартиру в Тюмени в июне 2024 года можно за 23,7 тыс. рублей. Это в среднем на 19% дороже, чем год назад. С начала 2024 года ставка подросла на 5%.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир в городе росла медленнее - средняя ставки аренды за год увеличилась на 11%, с начала 2024 года – на 2%. И арендовать сегодня двухкомнатную квартиру в Тюмени можно за 29,1, тыс. рублей . Такие данные приводит Циан.Аналитика, эксперты которой подвели итоги первого полугодия на рынке аренды крупнейших городов России, изучив динамику спроса, ставок и объема предложения.

Анализировались средние ставки аренды 1- и 2-комнатных квартир и объем предложения всех квартир в городах с населением более 500 тыс. жителей, а также Московской и Ленинградской областях. Не учитывались объявления в ЖК премиальных сегментов.

В первом полугодии 2024 года после непродолжительного периода стагнации в большинстве крупнейших городов РФ, по словам эксперта Циан.Аналитики Елены Лапшиной, вновь возобновился рост ставок аренды.

"Сейчас они находятся на исторических максимумах, – утверждает она. – Как и в прошлом году, активность на рынке начала увеличиваться не с середины лета, а уже весной за счет некомфортных ипотечных условий на вторичном рынке и в сегменте новостроек. Потенциал роста ставок сохраняется за счет высокого спроса и снижения объема предложения. При этом, он ограничен сложившимися ценовыми уровнями, от которых увеличиться на 30% (как в прошлом году) будет сложнее".

В среднем по стране за 6 месяцев 2024 года арендные ставки в однокомнатных квартирах по анализируемым локациям увеличились на 5%, в двухкомнатных квартирах - на 8%. Для сравнения, в прошлом году за такой же временной период рост составил 5% и для "однушек", и для "двушек", но он был менее равномерным и пришелся, в основном, на июнь.