Организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле" приглашают участвовать в розыгрыше брендированного мерча

Жители Тюменской области могут выиграть мерч или шопер фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Условия участия - здесь. Итоги розыгрыша подведут 1 июля.

Напомним, в этом году гостей фестиваля ждут 5 концертов на любой вкус: перед зрителями выступят звезды кино, театра и оперы, а также знаменитые коллективы Тюмени и Тобольска.

Программу фестиваля можно изучить здесь.