Организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле" приглашают участвовать в розыгрыше брендированного мерча
Общество, 20:15 23 июня 2024
Жители Тюменской области могут выиграть мерч или шопер фестиваля "Лето в Тобольском кремле"
Условия участия - здесь. Итоги розыгрыша подведут 1 июля.
Напомним, в этом году гостей фестиваля ждут 5 концертов на любой вкус: перед зрителями выступят звезды кино, театра и оперы, а также знаменитые коллективы Тюмени и Тобольска.
Программу фестиваля можно изучить здесь.