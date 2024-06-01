  • 23 июня 202423.06.2024воскресенье
  • USD87,9595
    EUR94,2606
  • В Тюмени 25..27 С 2 м/с ветер восточный

Организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле" приглашают участвовать в розыгрыше брендированного мерча

Общество, 20:15 23 июня 2024

Жители Тюменской области могут выиграть мерч или шопер фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

Условия участия - здесь. Итоги розыгрыша подведут 1 июля.

Напомним, в этом году гостей фестиваля ждут 5 концертов на любой вкус: перед зрителями выступят звезды кино, театра и оперы, а также знаменитые коллективы Тюмени и Тобольска.

Программу фестиваля можно изучить здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Лето в Тобольском кремле

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 23.06.2024Организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле" приглашают участвовать в розыгрыше брендированного мерча
19:04 23.06.2024Жителей Тюменской области приглашают на конкурс "Читаем всей семьей"
18:10 23.06.2024Победителем "Диктанта Победы" стал военнослужащий Росгвардии из Тюмени
18:00 23.06.202424 июня - события дня