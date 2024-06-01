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Александр Моор: жители Тюменской области выбирают активный и здоровый образ жизни

Общество, 17:01 25 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области выбирают активный и здоровый образ жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточно в любое время года заглянуть на наши дворовые спортплощадки, пройтись по паркам и скверам.

Об этом в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

“В рамках нацпроекта "Демография" активно реализуем федеральный проект "Спорт – норма жизни" и региональную госпрограмму развития физкультуры и спорта”, – написал он.

Глава региона отметил, что уровень обеспеченности спортивными сооружениями поднялся с 57,5% в 2021 году до 63,7% в 2023 году. Самое главное, за тот же период доля жителей Тюменской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 56,4 до 62%.

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# Александр Моор , спорт

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