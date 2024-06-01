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10 инициативных проектов реализуют в селах Сладковского района за год

Общество, 18:29 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

10 инициативных проектов реализуют в селах Сладковского района в 2024 году. Суммарный объем финансирования составляет 3 млн 100 тыс. рублей, рассказал глава муниципального образования Александр Иванов.

"Сюда включены и два миллиона рублей бюджетного финансирования. Денежные средства будут направлены на благоустройства территорий для общественных мероприятий, ремонт памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны, обустройство детских игровых площадок", - уточнил глава.

На 2025 год инициативные группы сельских поселений выдвинули девять проектов. В том числе освещение детской площадки в д. Новоандреевка, благоустройство центральной площади в д. Покровка, территории для мероприятий в д. Майка и с. Степное, строительство тротуара у ДК в с. Александровка, обустройство зоны для отдыха жителей с. Лопазного и территории кладбища с. Никулино, установка детского комплекса в с. Менжинское и капремонт фонтана в с. Сладково.

"Отмечу, что общая стоимость проектов составит около пяти миллионов рублей. В том числе три миллиона рублей – финансирование из бюджета Тюменской области. Уверен, что жители этих территорий примут самое активное участие в проектах", - подчеркнул Александр Иванов.

Оксана Корнеенкова

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# инициативное бюджетирование , проекты , Сладковский район

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