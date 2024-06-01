Россияне поделились, что хотят посещать больше культурных событий в своих городах

| Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО) | Фото: предоставлено пресс-службой Банка ВТБ (ПАО)

ВТБ изучил культурные предпочтения и ожидания россиян: каждый третий посещает такие мероприятия два раза в год, самый востребованный формат – концерты, а приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, – от 1000 до 2000 рублей.

Согласно результатам опроса, 31% респондентов посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 27% - раз в 2-3 месяца, 15% - несколько раз в месяц, а 2% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 24%.

Концерты – самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток событий в своих городах, более половины (57%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (47%) и выставок (40%).

Больше четверти респондентов (28%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 1000 – 2000 рублей. Платить за досуг от 500 до 1000 рублей готовы 26%, еще 23% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 7% респондентов.

Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" в городах России с населением более 100 тысяч человек.