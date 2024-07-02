Два лесных пожара в Якутии потушили тюменские десантники

| Фото: Алексей Лыткин | Фото: Алексей Лыткин

Два лесных пожара площадью 90 га потушили десантники-пожарные из Тюменской области в Якутии. Лесопожарные уватской авиабазы трудятся в Усть-Майском районе. Уже третьи сутки работают на пожаре, охватившем около 120 га леса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"Места здесь глухие, непроходимые, наземной техники никакой. Сопки, распадки, буреломы, густой подлесок, глубокая подстилка. Ручьи есть, но огонь легко их перепрыгивает. Наша задача — прокопать минполосу 4,5-5 км и закольцевать ее, соединившись с другой группой, которая идет навстречу", - рассказал старший группы, инструктор ПДПС Алексей Лыткин.

Тобольских десантников отправили на пожар-тысячник площадью 1 тыс. 200 га в Амгинском районе.

Отметим, что команда из 50 сотрудников Тюменской авиабазы прибыла республику Саха 27 июня, и уже на следующий день десантники-пожарные приступили к ликвидации лесных пожаров.