Более 970 исследований выполнили ялуторовские врачи на новом оборудовании

| Фото: областная больница № 3 Тобольска | Фото: областная больница № 3 Тобольска

973 исследования выполнили врачи областной больницы № 23 в Ялуторовске на новом эндоскопическом оборудовании, которое поступило сюда в 2023 году. Современная аппаратура помогает врачам более эффективно оказывать помощь даже в сложных случаях, сообщает пресс-служба учреждения.

Так, в больницу экстренно поступила 86-летняя пациентка с жалобами на острые боли в животе. Подозрения на аппендицит не подтвердились. Дополнительные обследования с использованием лапароскопического оборудования позволили врачам поставить окончательный диагноз – рак слепой кишки.

Бригада медиков хирургического отдела Ялуторовской больницы выполнила операцию по удалению правой половины толстой кишки. Послеоперационный период протекал без осложнений и пациентку выписали домой.