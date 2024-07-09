Министр энергетики РФ посетил ярмарку вакансий для участников СВО в Тобольске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетил ярмарку вакансий для участников СВО и членов их семей в Тобольске, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На ярмарку приехали ветераны спецоперации, демобилизованные и уволенные с военной службы, и члены их семей из районов Тюменской области.

Потенциальными работодателями выступили крупные предприятия региона, в том числе компании топливно-энергетического комплекса: ПАО "Сургутнефтегаз", АО "Россети — Тюмень", ООО "Газпром Трансгаз Сургут", СИБУР. Кроме того, на ярмарке были представлены средние и высшие учебные заведения. Все они предложили вакансии для ветеранов и членов их семей.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О мерах, предпринимаемых для организации успешного трудоустройства участников СВО в Тобольске, Сергею Цивилеву рассказали руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров, а также врио главы города Яна Зубова.

Мероприятие было организовано филиалом фонда "Защитники Отечества" и департаментом труда и занятости населения Тюменской области.

Видео информационного центра правительства Тюменской области