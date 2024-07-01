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Незаконный ввоз 20 тонн арбузов предотвратили тюменские таможенники

Происшествия, 13:56 11 июля 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Незаконный ввоз 20 тонн арбузов стоимостью 500 тыс. рублей предотвратила мобильная группа Тюменской таможни в Петухово. Товар следовал из Казахстана в Новосибирск для продажи, сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке установили признаки фиктивной поставки: товар следовал в адрес несуществующего индивидуального предпринимателя. Большегруз с плодами бахчевых культур вернули в Казахстан.

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