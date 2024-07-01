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Специалисты тюменского "Родника" используют новую установку для точечного массажа

Общество, 12:53 13 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Установка "Ормед – профессионал" с сенсорным пультом управления в тюменском "Роднике" обладает эффектом многоуровневого точечного массажа, вибрации и теплового воздействия. Она применяется для профилактики заболеваний позвоночника, лечения остеохондроза, сколиоза, коррекции нарушений осанки и искривления позвоночника, устранения нарушений кровоснабжения головного и спинного мозга.

Заместитель руководителя по лечебно-оздоровительной работе реабилитационного центра "Родник" Елена Ламанова отметила, что при этом ролики-массажеры полностью повторяют контур спины. Обкатывая края позвонков, они наступают на остистые отростки позвоночника, подвергая за каждый проход механическому воздействию каждый позвонок, межпозвонковый диск и суставы. Во время процедуры происходит воздействие на проблемный участок позвоночника, пишет "КП-Тюмень".

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