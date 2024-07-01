Тюменская "Контора пароходства" проведет серию событий "Искусство в центре"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бесплатные кинопоказы, лекции и мастер-классы пройдут на Цветном бульваре. Мультицентр "Контора пароходства" проведет серию событий "Искусство в центре" до 28 июля.

17 июля с 19 до 22 часов - показ и обсуждение фильма "Амели" с руководителем PR-отдела мультицентра "Контора пароходства" и автором Телеграм-канала "Насмотрелась" Юлией Киселевой.

19 июля участники программы поддержки создателей "Конторы пароходства" проведут три мероприятия, посвященные музыкальной индустрии Тюмени.

Для участия на все события нужна регистрация, пишет "Мегатюмень".