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Специалисты из Тюменской области обновят крыши на 18 краснодонских домах

Общество, 17:36 16 июля 2024

администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Крыши на 18 многоквартирных домах обновят специалисты из Тюменской области в Краснодоне, Суходольске, Молодогвардейске и пос. Краснодон. Один из объектов, где уже идет работа, дом 21а на ул. Гастелло.

Как сообщает администрация подшефного округа, компания "Апромэнерго" делает новую цементно-песчаную стяжку на кровле дома, ремонтирует отливы и карнизные свесы, вентканалы.

Далее подрядчик приступит к укладке новых рулонных гидроизоляционных материалов для защиты от осадков плоской кровли дома.

Отметим, что ремонт проводится в рамках соглашения между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа. За сезон строители отремонтируют 16 крыш с мягким покрытием и две со стропильной системой.

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# Краснодон , кровля , ремонт

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