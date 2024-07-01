Сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения приобрели дрон для участников СВО
Общество, 21:50 17 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Дрон для участников СВО приобрели на свои средства сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает информационный центр правительства региона.
В ближайшее время беспилотник передадут общероссийской общественной организации "Офицеры России" для отправки в одно из подразделений, участвующих в специальной военной операции.