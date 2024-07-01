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Сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения приобрели дрон для участников СВО

Общество, 21:50 17 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дрон для участников СВО приобрели на свои средства сотрудники Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает информационный центр правительства региона.

В ближайшее время беспилотник передадут общероссийской общественной организации "Офицеры России" для отправки в одно из подразделений, участвующих в специальной военной операции.

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