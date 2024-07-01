Тюменская область в числе пяти регионов – лидеров по вводу жилья с участием ДОМ.РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число пяти регионов – лидеров по вводу жилья с участием ДОМ.РФ по итогам полугодия. Показатель составил 342 тыс. кв. м. Это второй результат – больше только в Санкт-Петербурге – почти 397 тыс. кв. м жилья. Меньший объем зафиксирован в Москве, Татарстане и Краснодарском крае.

"В 39 регионах введено в эксплуатацию более 2,85 миллионов квадратных метров жилья для 57 тысяч семей. Из них с использованием проектного финансирования от банка ДОМ.РФ построено 1,44 млн квадратных метров, ещё 961 тысячу квадратных метров возвели на участках, вовлечённых в оборот и переданных инвесторам через аукционы. А с применением механизма инфраструктурных облигаций – более 456 тысяч квадратных метров", - рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Кроме того, Тюменская область на первом месте по выдаче разрешений на строительство. Такие документы оформлены на общую площадь более 200 тыс. кв. м. При этом с Санкт-Петербурге - 181,3 тыс. кв. м и Республика Башкортостан – почти 149 тыс. кв. м, приводит данные информационный центр правительства Тюменской области.