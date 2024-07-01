Тюменский эндокринолог назвала причины нарушений работы щитовидной железы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работу щитовидной железы могут нарушать: недостаток микроэлементов – йод, железо, селен и аминокислот, в частности тирозина. Именно из них образуются гормоны трийодтиронин и тироксин, рассказала врач-эксперт Вера Сережина.

Сбои в работе щитовидной железы также могут вызвать вирусные и бактериальные инфекции. При поражении ими определенная часть органа погибает, а это приводит к возникновению гипофункции. Нарушения в работе органа могут возникнуть из-за проблем с сосудами шеи. Из-за различных заболеваний мышцы шеи могут сдавливать сосуды, которые идут к щитовидной железе. В связи с этим она перестает вырабатывать достаточное количество гормонов, пишет "Тюменская область сегодня".