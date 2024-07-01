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Музей творческих работ создает в селе Кулаково местная мастерица

Общество, 20:33 20 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музей творческих работ нитяной художницы Людмилы Ульяновой планируется создать в с. Кулаково. В него войдут сотни авторских вышивок самой хранительницы.

"У художницы, как говорят специалисты-музейщики, большая насмотренность, начитанность, жизненный опыт и навыки ведения дома. Художественной школы или курсов по вышивке не проходила. Вышивать училась экспериментально в закрытый 2020 год, уже находясь на пенсии. Людмила вышивает не по готовому рисунку, а собственные фантазии, воображаемые образы. Получив навыки рисования в педагогическом училище и вузе, подглядывает сюжеты в жизни, или вдохновляется картинками, художественными текстами, фольклором", - сообщили в Ишимском музейном комплексе им.П.П. Ершова, куда Ульянова передала около 40 работ, созданных по сказке П.П. Ершова "Конёк-горбунок".

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