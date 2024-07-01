  • 20 июля 202420.07.2024суббота
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области выявили десять пьяных водителей за одну ночь

Происшествия, 10:31 20 июля 2024

t.me/gibdd72

10 пьяных водителей отстранены от управления транспортом и еще шесть - от участия в дорожном движении ночью 20 июля. Сотрудники ГАИ проводят мероприятия по противодействию пьяному вождению.

По информации инспекции, в Ялуторовске задержан 45-летний автомобилист в состоянии сильного опьянения, показания алкотестера составили 1,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"В 2023 году мужчина был лишен водительского удостоверения за управление транспортом под воздействием алкоголя. Водительское удостоверение после окончания срока лишения ялуторовчанин не получил. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управления транспортом в состоянии опьянения", - пояснили в региональной ГАИ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГАИ , ГИБДД по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:31 20.07.2024В Тюменской области выявили десять пьяных водителей за одну ночь
17:46 19.07.2024Ревнивого ишимца будут судить за убийство сожительницы
15:57 19.07.2024Челябинские мошенники обманули пожилых ялуторовчан на 600 тысяч рублей
15:24 19.07.2024Пожилого тюменца ждет суд за попытку убийства