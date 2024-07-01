В Тюменской области выявили десять пьяных водителей за одну ночь

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10 пьяных водителей отстранены от управления транспортом и еще шесть - от участия в дорожном движении ночью 20 июля. Сотрудники ГАИ проводят мероприятия по противодействию пьяному вождению.

По информации инспекции, в Ялуторовске задержан 45-летний автомобилист в состоянии сильного опьянения, показания алкотестера составили 1,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

"В 2023 году мужчина был лишен водительского удостоверения за управление транспортом под воздействием алкоголя. Водительское удостоверение после окончания срока лишения ялуторовчанин не получил. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное управления транспортом в состоянии опьянения", - пояснили в региональной ГАИ.