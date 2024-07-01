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В Тюменской области продезинфицировали 838 домов после паводка

Общество, 12:09 20 июля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

838 домовладений продезинфицировано в Тюменской области после паводковых вод. Работы выполнены на 100 %, сообщает информационный центр регионального правительства.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области подтвердило, что работы по дезинфекции проведены на территориях 838 домовладений. Также специалисты обработали 231 колодец и скважин и пять социальных объектов.

Продолжается лабораторный контроль воды, подвозимой в населенные пункты Казанского и Абатского районов.

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