В Тюменской области продезинфицировали 838 домов после паводка

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838 домовладений продезинфицировано в Тюменской области после паводковых вод. Работы выполнены на 100 %, сообщает информационный центр регионального правительства.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области подтвердило, что работы по дезинфекции проведены на территориях 838 домовладений. Также специалисты обработали 231 колодец и скважин и пять социальных объектов.

Продолжается лабораторный контроль воды, подвозимой в населенные пункты Казанского и Абатского районов.