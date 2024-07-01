VI Всероссийский форум пограничников России проходит в Тюмени

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VI Всероссийский форум пограничников России проходит в Тюмени 20 июля. На круглом столе обсудили вопросы взаимодействия общественных ветеранских организаций с органами власти, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава города Максим Афанасьев.

"Участники встречи говорили о патриотическом воспитании молодёжи, помощи ветеранам и членам их семей, а также о сохранении преемственности поколений. В работе круглого стола приняли участие депутат Государственной думы Николай Брыкин, депутаты областной думы, Герой Российской Федерации подполковник Владимир Шарпатов, председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" майор Нуртдин Ибрагимов", - уточнил мэр.

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Воспитание подрастающего поколения становится одним из самых важных аспектов в жизни общества, считает Афанасьев. Ветеранские организации активно включены в эту работу и в рамках различных мероприятий передают молодому поколению ценности и традиции, сохраняя память о подвигах предшествующих поколений.