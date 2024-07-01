  • 20 июля 202420.07.2024суббота
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер северо-западный

VI Всероссийский форум пограничников России проходит в Тюмени

Общество, 12:34 20 июля 2024

t.me/mv_afanasev

VI Всероссийский форум пограничников России проходит в Тюмени 20 июля. На круглом столе обсудили вопросы взаимодействия общественных ветеранских организаций с органами власти, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава города Максим Афанасьев.

"Участники встречи говорили о патриотическом воспитании молодёжи, помощи ветеранам и членам их семей, а также о сохранении преемственности поколений. В работе круглого стола приняли участие депутат Государственной думы Николай Брыкин, депутаты областной думы, Герой Российской Федерации подполковник Владимир Шарпатов, председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" майор Нуртдин Ибрагимов", - уточнил мэр.

t.me/mv_afanasev

Воспитание подрастающего поколения становится одним из самых важных аспектов в жизни общества, считает Афанасьев. Ветеранские организации активно включены в эту работу и в рамках различных мероприятий передают молодому поколению ценности и традиции, сохраняя память о подвигах предшествующих поколений.

t.me/mv_afanasev

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Максим Афанасьев , пограничники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:39 20.07.2024Тюменская область получит 50 новых школьных автобусов
13:04 20.07.2024Муралы, работы с вышивкой и мозаикой создадут участники "Морфологии улиц"
12:52 20.07.2024Жителей Тюмени угостили двухметровым тортом
12:43 20.07.2024Тюменские онкологи помогли женщине с агрессивной формой рака