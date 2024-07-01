Тюмень готовится установить рекорд России на самый длинный шашлык

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

438 метров шашлыка приготовят на набережной Туры 20 июля. Это событие приурочили ко дню рождения Тюмени, которой 27 июля исполнится 438 лет.

Представители ресторана "Грузинский дом "Сами Сусами" расположились неподалеку от мультицентра “Контора пароходства”, на нижнем ярусе набережной. Зрители уже заняли свои места наверху.

“Мы с командой подумали сделать какое-нибудь мероприятие, праздник ко Дню города. Мы здесь живем, любим этот город и хотим как-то поучаствовать в празднике. Команда предложила такую идею, я поддержал. Это для нас первое подобное событие, выход из зоны комфорта. Начали разбираться, смотреть, как все сделать шаг за шагом”, – сказал сооснователь компании Sobolev Alliance Александр Соболев.

По его словам, к установлению рекорда готовились около четырех месяцев.

“Рекорд будет принадлежать Тюмени. Мы должны продвигать любимый город. Всегда нужно что-то для этого делать и брать на ответственность”, – добавил Александр Соболев.

Основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко рассказал, как будет идти процедура замера.

“Мы взвесили весь шашлык, знаем его длину. Каждый мангал имеет длину один метр, соответственно, здесь поставили 438 мангалов. По регламенту вес сырого мяса на шампуре должен составить не менее одного килограмма на один погонный метр. Далее будем смотреть шашлык по готовности и фиксировать рекорд”, – уточнил он.

Отметим, до этого рекорд на самый длинный шашлык был зафиксирован во Владивостоке в 2022 году. Длина равнялась 266 метрам.

“Всегда приятно фиксировать такие грандиозные рекорды, которые требуют действительно сложной подготовки и организации. Это непредсказуемо. Мало ли что может произойти. Есть рекорды, у которых вероятность положительного исхода максимальная, здесь посмотрим”, – добавил Станислав Коненко.

Запись в Книге рекордов России появится через несколько часов после события. Ее можно будет увидеть на сайте издания. В печатном издании упоминание о рекорде, установленном в Тюмени, появится через некоторое время.

Инна Пахомова