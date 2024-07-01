В Тюменской области пресекли хищения электроэнергии на 5,6 миллиона рублей

| Фото: Россети | Фото: Россети

70 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии выявили в регионе специалисты "Россети Тюмень" с января по июнь 2024 года. Ущерб составил 2,1 млн киловатт-часов, или 5,6 млн рублей в денежном эквиваленте.

Из выявленных нарушений 60 пришлось на самовольное подключение к сетям, а 10 – на безучетное потребление электричества.

В 97 % случаев нарушителями стали физические лица. Самый крупный факт энерговоровства зарегистрирован в Тюменском районе: жительница с. Луговое самовольно подключила частный дом к инфраструктуре "Россети Тюмень" и похитила 68 тысяч киловатт-часов на сумму 166 тысяч рублей.

Материалы по всем выявленным фактам направлены в правоохранительные органы, чтобы виновные понесли наказание.

Напоминаем, что безучетное и бездоговорное потребление вредит всем жителям региона, в первую очередь добросовестным потребителям, так как качество их электроснабжения снижается из-за несанкционированных действий в электросетях.

Это может стать причиной пожаров и стоить нарушителям здоровья или жизни.

Сообщить о воровстве электроэнергии можно анонимно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220. Рассказать о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.