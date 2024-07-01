Карбоновая школа собрала в Тюмени 100 школьников из разных регионов и стран

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В международной карбоновой школе Zero Carbon ТюмГУ примут участие около 100 школьников из 17 субъектов РФ и четырех стран. Программа пройдет в Тюмени с 5 по 12 августа.

По информации управления стратегических коммуникаций вуза, из 250 заявок эксперты выбрали только 100 человек, чьи конкурсные работы наиболее сильные. Например, Никита Бирюков из с. Миасское Челябинской области решал кейс по достижению углеродной нейтральности. Он предложил варианты модернизации производства, которые могут способствовать снижению выбросов парниковых газов, обратил внимание на использование энергии биотоплива из отходов производства и использование водородной энергетики в общественном транспорте и на электростанции.

Марьям Вахидова из Казани одним из вариантов решений предложила поручить производителям нести ответственность за производство упаковки, собирать ее после использования и перерабатывать. "Производители знают, из чего изготовлен материал, и на них будет ответственность за все вредные компоненты. Это мотивирует многих перейти на более экологичный вид сырья", – написала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На Zero Carbon приедут школьники из России, Казахстана, Латвии, Монголии и Кыргызстана. Ребятам посетят современные лаборатории университета, совершат выезд на карбоновый полигон, побывают с экскурсиями на ведущих предприятиях Тюменского региона.