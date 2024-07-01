В Ялуторовске выделили средства на очистку пруда по ул. Северная

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Очистку водоема по ул. Северная в Ялуторовске проведут в ближайшее время. Средства на эти цели выделены, сообщает администрация города.

"Вопрос - актуальный, с ним к депутату Закиру Вагитову обращались избиратели, кроме этого, в соцсетях пользователи обращали внимание на то, что пруд зарос высокой травой, а часть ограждений не выдержала уборки снега в зимнее время и под гнетом спецтехники - сломалась. Скосить сорную растительность и восстановить ограждения нужно в ближайшее время. Финансовые средства на эти цели уже выделены", - рассказали представители городской власти.