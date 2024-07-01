Жителя Армизонского района с инсультом спасли ишимские врачи

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

56-летнего жителя Армизонского района спасли врачи Областной больницы № 4 в Ишиме. Ишемический инсульт произошел у него в лесу, куда он отправился за ягодами.

Мужчина едва мог говорить, но сам доехал до дома, который находился на расстоянии более десяти километров. Знакомый довез его до Армизонской больницы, там решили доставить пациента на скорой помощи в Ишим.

"Очень важно, что пациент был доставлен в отделение в течение 4,5 часов после начала инсульта. Учитывая большое расстояние от Армизонского до Ишима, более 130 км, удалось уложиться в "золотое время", когда можно предотвратить серьезные последствия инсульта", — прокомментировали медики.

Для быстрого растворения тромба, который перекрывал артерию, и восстановления кровоснабжения живых клеток провели тромболизисную терапию.

Сейчас мужчина самостоятельно ходит, речь восстановилась. Его ждет реабилитация в центре "Градостроитель", сообщили в пресс-службе Областной больницы № 4.