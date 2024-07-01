День физкультурника отметят в Тюмени соревнованиями и мастер-классами

| Фото: департамента по спорту Тюмени | Фото: департамента по спорту Тюмени

День физкультурника отметят в областном центре 10 августа на площади 400-летия Тюмени. Жители и гости города смогут попробовать себя в дзюдо, спортивной борьбе, чир-спорте и других видах.

Торжественное открытие праздника намечено на 15 часов. Для тюменцев будут организованы матчевые встречи по MMA, боксу, кикбоксингу, тайскому боксу, также пройдет турнир по регболу.

Гости попробуют свои силы во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне".