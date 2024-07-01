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Школьница из Тобольска заняла второе место в китайском состязании CASTIC

Общество, 18:29 31 июля 2024

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ученица школы №16 им. В. П. Неймышева из Тобольска Елизавета Леонтьева заняла второе место в 38-м китайском молодежном соревновании науки и технологических инноваций CASTIC. Всего на выставке встретились около 1 тыс. молодых людей, которые представили научные изобретения.

Девушка вошла в состав национальной делегации РФ по итогам конкурсного отбора от молодежного форума "Шаг в будущее" и представляла Тюменскую область с проектом "Проектирование прототипа орнитоптера "SkyBerd", сообщает администрация Тобольска.

CASTIC является национальным событием, которое предоставляет подросткам всего мира возможность посоревноваться в области естественных и технических наук, а также продемонстрировать свои исследовательские проекты широкой публике.

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# наука , Тобольск , школьница

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