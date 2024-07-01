Школьница из Тобольска заняла второе место в китайском состязании CASTIC

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ученица школы №16 им. В. П. Неймышева из Тобольска Елизавета Леонтьева заняла второе место в 38-м китайском молодежном соревновании науки и технологических инноваций CASTIC. Всего на выставке встретились около 1 тыс. молодых людей, которые представили научные изобретения.

Девушка вошла в состав национальной делегации РФ по итогам конкурсного отбора от молодежного форума "Шаг в будущее" и представляла Тюменскую область с проектом "Проектирование прототипа орнитоптера "SkyBerd", сообщает администрация Тобольска.

CASTIC является национальным событием, которое предоставляет подросткам всего мира возможность посоревноваться в области естественных и технических наук, а также продемонстрировать свои исследовательские проекты широкой публике.