В Тюмени на площади более 95 тысяч кв. м скосили траву

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На площади более 95 тыс. кв. м скосили траву в Тюмени 27 и 28 июля. 31 августа на 50 объектах города проведут различные работы.

Помимо кошения травы, они включают сбор мусора, при необходимости откачку воды с подтопляемых территорий. В работах задействовали около 50 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Добавим, в выходные специалисты откачали 865 кубометров дождевой воды.