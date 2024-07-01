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В Тюмени на площади более 95 тысяч кв. м скосили траву

Общество, 17:56 31 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

На площади более 95 тыс. кв. м скосили траву в Тюмени 27 и 28 июля. 31 августа на 50 объектах города проведут различные работы.

Помимо кошения травы, они включают сбор мусора, при необходимости откачку воды с подтопляемых территорий. В работах задействовали около 50 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Добавим, в выходные специалисты откачали 865 кубометров дождевой воды.

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# уборка мусора

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