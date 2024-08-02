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Тюменская стройкомпания выплатит уволившемуся сотруднику 310 тысяч рублей

Общество, 17:15 02 августа 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

310 тыс. рублей выплатит уволенному сотруднику строительная компания из Тюмени. В том числе и компенсацию за задержку окончательного расчета, сообщает трудовая инспекция по Тюменской области.

Инспекторы в ходе проверки обращения выявили нарушение сроков выплаты окончательного расчета при увольнении. В адрес компании было направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства.

"В результате принятых мер инспекторского реагирования работнику произведена выплата всей полагающейся суммы", - уточнили в инспекции.

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# инспекция труда , увольнение

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