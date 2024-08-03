Два вида скрининга раннего выявления рака легких проводят в тюменском Медгороде

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Скрининг рака легкого в тюменском Медгороде проводится двумя видами исследований – флюорография и КТ-органов грудной клетки.

10 тыс. 445 КТ-исследований органов грудной клетки выполнено за 2023 г. Диагностировано около 200 случаев рака легкого, из них больше половины на ранних стадиях.

"В настоящее время компьютерными томографами оснащены все областные учреждения, городские поликлиники. Благодаря увеличению доступности компьютерной томографии, ежегодно увеличивается выявляемость рака легкого, в том числе на ранних стадиях", - отметил заведующий рентгенологическим отделением МКМЦ "Медицинский город" Александр Прищепов.

Скрининг рака легкого методом компьютерной томографии проводится у людей, считающих себя здоровыми и не имеющих жалоб. Показанием для направления на скрининговую компьютерную томографию являются возраст пациентов 50-65 лет, а также стаж курения более 30 лет, сообщает МКМЦ "Медицинский город".