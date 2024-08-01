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Стикеры для Telegram к 80-летию Тюменской области разработала команда Visit Tyumen

Общество, 15:27 14 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стикеры для общения в Telegram к 80-летию Тюменской области разработала команда бренда Visit Tyumen.

На них изображены достопримечательности Тюмени: сквер Сибирских кошек, мост Влюбленных, известные личности — глава региона Александр Моор, геолог-нефтяник Фарман Салманов, первопроходец Ермак Тимофеевич, великий ученый Дмитрий Менделеев.

Чтобы получить стикеры, нужно ответить на вопросы о регионе в чат-боте. Задания содержат информацию об известных земляках, почетных званиях, присвоенных городам региона. Среди участников, которые правильно ответят на все вопросы, команда бренда разыграет 10 книг "80 образов Тюменской области".

из Telegram-канала Visit Tyumen | Фото: из Telegram-канала Visit Tyumen

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# Visit Tyumen , стикеры

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