Стикеры для Telegram к 80-летию Тюменской области разработала команда Visit Tyumen

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стикеры для общения в Telegram к 80-летию Тюменской области разработала команда бренда Visit Tyumen.

На них изображены достопримечательности Тюмени: сквер Сибирских кошек, мост Влюбленных, известные личности — глава региона Александр Моор, геолог-нефтяник Фарман Салманов, первопроходец Ермак Тимофеевич, великий ученый Дмитрий Менделеев.

Чтобы получить стикеры, нужно ответить на вопросы о регионе в чат-боте. Задания содержат информацию об известных земляках, почетных званиях, присвоенных городам региона. Среди участников, которые правильно ответят на все вопросы, команда бренда разыграет 10 книг "80 образов Тюменской области".