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Компания сферы электроэнергитики планирует открыть производство в Тюмени 

Экономика, 13:16 21 августа 2024

vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Российская "Систэм Электрик" рассматривает Тюменскую область как перспективную для расширения бизнеса. Варианты сотрудничества представители компании обсудили с единой инвестиционной командой региона.

По информации инвестагентства, гости познакомились с деятельностью Строительно-индустриального и Нефтегазового кластеров, посетили Агентство инфраструктурного развития, Торгово-промышленную палату, Агентство развития научно-образовательных проектов. По итогам переговоров стороны договорились о сотрудничестве и взаимном обмене информацией в энергетической сфере.

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"Для компании "Систэм Электрик" как отечественного производителя очень важно поддерживать и расширять взаимодействие с компаниями и объединениями из регионов России. Проведенные встречи стали позитивным стимулом к долгосрочному сотрудничеству, которое обеспечит значимый вклад в экономику Тюменской области", - резюмировали представители компании.

Добавим, "Систэм Электрик" - российский производитель электроустановочного оборудования и комплексных решений для проектов по передаче и распределению электроэнергии. Компания предлагает комплексные решения для энергетики, промышленной автоматизации, IT-инфраструктуры и зданий.

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