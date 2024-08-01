23 августа - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) продолжится работа международного бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей". 18+

В Тюмени в 13 часов в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская 63) начнется мероприятие, посвященное 90-летию Дома социальной реабилитации семей и детей "Борки". 6+

В Тюмени в 14 часов на ул. Пожарных и Спасателей начнется открытие нового пешеходного бульвара. 0+

В Тюмени в 18 часов на уличной сцене мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется большой концерт в рамках цикла фестивальных мероприятий авторской песни "На Грушинской волне 2024". 0+

Интересное в этот день:

1799 — в Петербурге запрещено носить бакенбарды.

1904 — запатентована автомобильная шинная цепь.

1906 — Николай II объявил о продаже 20 миллионов акров земли русским крестьянам.

1913 — в Копенгагене открыт памятник Русалочке — героине сказки Андерсена.

1928 — спущен на воду теплоход "Победа".

1955 — введён в строй Череповецкий металлургический завод.

1955 — первый полёт первого конвертоплана с поворотным ротором — "Белл XV-3".

1976 — тысячи людей погибли в результате сильного землетрясения в Китае.

1977 — на летательном аппарате Госсамер Кондор совершили первый полёт, основанный только на мускульной силе человека.

1990 — Западная и Восточная Германии назначают дату объединения на 3 октября.

1991 — основана Всемирная паутина: открыт публичный доступ к первому в мире веб-серверу.