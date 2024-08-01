Житель Заводоуковского района осужден за повторную пьяную езду

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Заводоуковским районным судом Тюменской области осужден 46-летний местный житель, за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

Из материалов уголовного дела установлено, что в мае 2024 года мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

В июле 2024 года, будучи лишенным права управления транспортным средством, управляя автомобилем на 1 км автодороги с. Новая Заимка – д. Новозаимская Заводоуковского района Тюменской области, подсудимый был отстранен сотрудниками ГИБДД от управления транспортного средства. В ходе освидетельствования у виновника установлено состояние алкогольного опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев 15 дней. В качестве дополнительного наказания суд лишил виновного права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 6 лет.

Кроме того, суд, исходя из позиции государственного обвинителя, в соответствии со статьей 104.1 УК РФ конфисковал автомобиль марки "ВАЗ-21120", принадлежащий подсудимому и обратил транспортное средство в собственность государства.