1 сентября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре стартует Молодежный день. 0+

В Тюмени в 11 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) откроется "Мультгостиная". 0+

В Тюмени в 11 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется встреча любителей виниловых пластинок "Виниловая мена". 6+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке "Олимп" (ул. Олимпийская, 20а) начнется День открытых дверей "Олимп знаний". 6+

В Тюмени в 14 часов в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) стартует программа мероприятий, посвященных Дню знаний. 0+

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется либмоб "Библиотека. Книга. Современный читатель". 12+

В Тюмени в 18 часов 30 минут на уличной сцене мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется музыкальное мероприятие "Back to School". 0+

В селе Упорово продолжатся третий этап чемпионата и первенства Тюменской области и чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. 6+

Интересное в этот день:

1581 — Ермак собрал отряд из 840 человек для завоевания Сибири.

1714 — в Петербурге заработала созданная по распоряжению Петра I первая в России государственная публичная библиотека.

1804 — немецкий астроном Карл Хардинг открыл третий астероид Юнону.

1864 — астроном Ричард Кэррингтон обнаруживает солнечные протуберанцы.

1953 — в Москве, на Ленинских горах, открыто высотное здание МГУ.

1962 — землетрясение в Иране, более 12 тыс. жертв.

1977 — утверждён новый текст гимна СССР.

1997 — обнаруживаются неизвестные ранее субатомные частицы — "экзотические мезоны".

2012 — в России вступил в силу закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".