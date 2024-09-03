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Тюменских подростков проконсультируют по вопросам трудоустройства

Общество, 12:13 03 сентября 2024

отряды-мэра.рф | Фото: отряды-мэра.рф

Горячая линия по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан начала работать в Тюменской области. До 16 сентября подростков и их родителей консультируют специалисты регионального департамента труда и занятости населения.

Задать вопросы можно в будние дни с 9 до 18 часов по телефонам 8 (3452) 42-61-11 или 8 (3452) 42-63-48. Специалисты дадут правовую консультацию по услугам службы занятости, трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, в том числе и по постановке на регистрационный учет в центр занятости.

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# горячая линия , трудоустройство подростков

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