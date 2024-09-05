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В Ярково из горящей квартиры эвакуировали шесть человек

Общество, 10:02 05 сентября 2024

пресс-служба МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в квартире трехэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Первомайской в селе Ярково вечером 4 сентября. Прибывшие на место вызова пожарные расчеты эвакуировали из задымленного здания пять человек, ещё шестерых, в том числе двоих детей, спасли из зоны воздействия опасных факторов пожара.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической розетки, в которой хозяева квартиры оставили включенную гладильную доску.

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и четыре человека личного состава МЧС России. Пожар ликвидировали на площади шесть квадратных метров.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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