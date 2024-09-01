Доходы санаториев Тюменской области за полгода выросли на 32 %
Экономика, 12:25 10 сентября 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
3 млрд 88 млн рублей заработали санатории Тюменской области за полгода. Доход превысил показатели шести месяцев 2023 года на 32 %. По этому показателю регион вошел в топ-7 России, сообщает портал бронирования санатории-россии.рф.
В тюменских здравницах отдохнули 68,3 тыс. человек. Средняя стоимость путевки составила 45 тыс. рублей.
По объему доходов Тюменская область обошла Татарстан, Пермский край и Свердловскую область. Но уступила лидерам санаторного-курортного отдыха – Краснодарскому и Ставропольскому краям, Крыму, Алтаю, Московской области и Башкортостану.
Отметим, что в целом по России санатории за полгода заработали 88 млрд 695 млн рублей, на 15% больше, чем за шесть месяцев 2023 года.