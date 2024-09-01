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Доходы санаториев Тюменской области за полгода выросли на 32 %

Экономика, 12:25 10 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 млрд 88 млн рублей заработали санатории Тюменской области за полгода. Доход превысил показатели шести месяцев 2023 года на 32 %. По этому показателю регион вошел в топ-7 России, сообщает портал бронирования санатории-россии.рф.

В тюменских здравницах отдохнули 68,3 тыс. человек. Средняя стоимость путевки составила 45 тыс. рублей.

По объему доходов Тюменская область обошла Татарстан, Пермский край и Свердловскую область. Но уступила лидерам санаторного-курортного отдыха – Краснодарскому и Ставропольскому краям, Крыму, Алтаю, Московской области и Башкортостану.

Отметим, что в целом по России санатории за полгода заработали 88 млрд 695 млн рублей, на 15% больше, чем за шесть месяцев 2023 года.

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