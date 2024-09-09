Тюменские перевозчики такси ответственно отнеслись к оформлению полисов ОСГОП

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские перевозчики такси ответственно отнеслись к оформлению полисов ОСГОП. В первую неделю "закона" в Главное управление строительства региона поступили первые заявления для внесения этих данных в региональный реестр.

"Несмотря на то, что для перевозчиков установлен переходный период, мы видим первые полисы ОСГОП, оформленные еще в августе. Это говорит о должном уровне ответственности и сознательности людей, работающих в сфере такси", — отметил начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Напомним, ОСГОП не является новшеством — обязанность перевозчиков всех видов транспорта страховать свою ответственность перед пассажирами законодательно закреплена уже много лет. В части легкового такси действовало исключение, но с 1 сентября 2024 года ОСГОП стал обязательным и в этой отрасли.