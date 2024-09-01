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150 тысяч человек посетили инфопарк в Тюмени за месяц

Общество, 18:41 10 сентября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

150 тыс. человек посетили инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" на Цветном бульваре в Тюмени. 10 сентября жительница Тюмени Ксения Абрамова стала юбилейным гостем. Она пришла посмотреть новое пространство вместе с мужем и дочерью. сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Очень неожиданно. Мы просто пошли гулять и случайно зашли посмотреть, что же здесь такое. И стали юбилейными посетителями. Нам очень понравилось – большое разнообразие стендов, много интересной информации. Для детей все понятно и доступно", – рассказала тюменка.

Для Ксении и её семьи провели экскурсию по интерактивному пространству, а также вручили памятные подарки – сувенирную продукцию и мерч инфопарка.

Отметим, площадка будет работать до 22 сентября.

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