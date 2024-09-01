Стартовал прием на обучение в Школе межэтнической журналистики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые люди Тюменской области могут пройти обучение в Школе межэтнической журналистики. Участниками федерального наставнического проекта станут все прошедшие конкурсный отбор от 18 до 30 лет.

"В России много талантливых ребят, которым интересна национальная и региональная самобытность, традиции и культура российских народов. Раньше мы принимали в Школу межэтнической журналистики только студентов профильных факультетов, но сейчас ситуация изменилась: получить практический опыт хотят не только будущие журналисты, но и все те, кто задумался о презентации себя и своих проектов в новых медиа", – рассказала президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2024 году в проекте работают не менее 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Их перечень станет известен позже. Как уточнила куратор проекта Юлия Бобкова, если в городе нет отделения Школы, то можно будет присоединиться к одной из групп онлайн.

Программа состоит из двух модулей. В региональном слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, федеральных и региональных СМИ, научаться работать с межнациональной темой в различных форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях. Во втором смогут участвовать лучшие студенты.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия пройдут осенью и зимой 2024 года.

Для отбора необходимо по 20 сентября направить мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование - очное или онлайн.

Отметим, что проекту уже 14 лет. В 2024 году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальностей.

Возрастное ограничение 18+.