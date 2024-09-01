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Семейная школа волонтеров региона расширяет образовательную программу

Общество, 12:25 12 сентября 2024

Благотворительный фонд «Старшее поколение» | Фото: Благотворительный фонд «Старшее поколение»

Восемь новых направлений добровольческой деятельности осваивают слушатели семейной школы волонтеров в рамках проекта "А мы с внуком волонтерим!" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".

В их числе цифровое, социально-бытовое, экологическое, интеллектуальное, спортивное, социокультурное, инклюзивное и рукоделие, сообщает пресс-служба департамента соцразвития Тюменской области.

Проект является победителем конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества и соответствует основным направлениям нацпроекта "Демография". Присоединиться к команде семейных волонтеров и изучить новые для себя направления могут горожане старше 55 лет.

Подробная информация - на официальной странице благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте и по тел.: 8 (3452) 30-39-59.

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