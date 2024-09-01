Общий пассажиропоток тюменского аэропорта Рощино прирос на 6,8 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино составил 1 млн 882 тыс. 351 пассажир по итогам восьми месяцев 2024 года. Прирост к показателю 2023 года года – 6,8%.

898 тыс. 645 пассажиров принял тюменский аэропорт Рощино за летний сезон. В 2023 году летний пассажиропоток был зафиксирован на отметке 847 тыс. 324 человек. Наиболее востребованными направлениями из Тюмени летом стали: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Анталья, Новосибирск. Большинство путешественников выбрали Москву (241 тыс. 859 человек).

По числу перевезённых пассажиров лидером стала авиакомпания Ютэйр. За три месяца лета самолетами организации летело 246 тыс. 34 человека.

Всего внутренними воздушными линиями воспользовалось - 1 млн 728 тыс. 521 человек, международные направления выбрали - 144 тыс. 661 пассажир.