Тюмень примет чемпионат и первенство УФО по тхэквондо

| Фото: Федерация тхэквондо ИТФ Тюменской области | Фото: Федерация тхэквондо ИТФ Тюменской области

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по тхэквондо (ИТФ) пройдет в Тюмени 21 и 22 сентября. Спортсмены встретятся на площадке спортивного центра "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37), начало в 10 часов, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За победу поборются 300 спортсменов из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Победителей и призеров определят в дисциплинах "Формальный комплекс", "Весовая категория", "Специальная техника", "Формальный комплекс-группа", "Спарринг-командные соревнования".

Сильнейшие спортсмены получат право выступить на чемпионате и первенстве России по тхэквондо (ИТФ). На всероссийские старты, которые пройдут в марте в Сочи, отправятся тхэквондисты, завоевавшие первые и вторые места.