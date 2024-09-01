Более ста тысяч сеянцев сосны высадили в Тюменском районе в рамках акции "Сохраним лес"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

114 тыс. 400 сеянцев сосны обыкновенной высадили в Тюменском районе в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Центральное событие организовали в Каменском участковом лесничестве 21 сентября.

В 2023 году лесной массив пострадал от сильного пожара, который пришел из соседнего региона. На площади провели лесопатологическое обследование, назначили сплошную санитарную рубку. Тюменская Авибаза подготовила почву, посадочный материал. Через восемь-девять лет это будет покрытая лесом площадь.

На участие в акции подали заявки более двух тысяч человек, подключились трудовые коллективы органов власти, нефтегазовых компаний, учреждений здравоохранения и простые горожане. Активность жителей региона высока, подчеркнул директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

"Только по телефону индивидуально записались более 400 человек. Мы проинформировали и коллег из органов власти, и общественные организации, и крупные предприятия. Люди приехали по желанию, взяли с собой семьи, детей. Стараемся сделать так, чтобы всем хватило места на площади. Именно для центральной акции подготовили участок площадью 26 гектар, это больше, чем в прошлом году", — добавил Леонид Остроумов.

Всем выдали необходимые инструменты и сеянцы с открытой корневой системой, которые выращивали на протяжении двух лет в Голышмановском питомнике Тюменской авиабазы.

Многие люди приехали на высадку сеянцев целыми семьями. Компанию тюменке Галине составил сын Данил. "Мы давно занимаемся волонтерством всей семьей, посещаем различные мероприятия. Приучаем сына к таким активностям. Работа идет легко. Играючи вдвоем посадили полтора ряда", — говорит тюменка.

На подготовленном под посадки поле было много пожилых людей. "Хочется после себя что-то оставить. Работа идет хорошо, справляемся вдвоем. Погода тоже выдалась хорошая. Нам очень приятно заниматься такими делами", — поделились представители Союза ветеранов Ямала Татьяна Ивановна и Мария Ивановна.

За состоянием высаженных сеянцев будут следить специалисты. Через 8-9 лет проведут оценку сомкнутости крон, чтобы перевести подросшие сосны в покрытую лесом площадь. Отметим, такие акции организовали в каждом лесничестве Тюменской области.

Инна Пахомова